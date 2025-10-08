به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: قرارگاه مسکن استان با هدف رصد و حل مشکلات مرتبط با پروژه ۱۵۶۰ واحدی برگزار و مقرر شد ۸۰۰ واحد از سوی پیمانکار تا پایان خرداد سال آینده تحویل متقاضیان شود.

جواد لنجابی در خصوص هفتاد و چهارمین جلسه قرارگاه پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان مرکزی با محوریت پروژه ۱۵۶۰ واحدی گفت: این جلسه با حضور پیمانکاران، مشاوران و متقاضیان برگزار شد.

او افزود: توضیحاتی درباره روند پیشرفت، چالش‌ها و مشکلات پیش رو از سوی مشاور پروژه ارائه شد و متقاضیان در جریان روند پروژه قرار گرفتند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در هر جلسه درصد پیشرفت پروژه بحث و بررسی خواهد شد و در این راستا گزارشات و اقدامات اداره کل راه و شهرسازی از جلسه گذشته تا این جلسه توضیح داده شد و دغدغه متقاضیان و تصمیمات جلسه در قالب صورتجلسه تنظیم و ابلاغ می‌شود.

لنجابی با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: درخصوص خدمات روبنایی، زمان بندی تحویل پروژه و اقدامات انجام شده در پروژه گفت‌و‌گو و شرکت متعهد شد که ۸۰۰ واحد را تا پایان خرداد سال آینده به متقاضیان تحویل دهد.