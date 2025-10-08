دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از ورود رسمی به موضوع دریافت‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان خبر داد و تأکید کرد: با حفظ شأن جامعه پزشکی، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: با توجه به وصول گزارش‌های مردمی متعدد مبنی بر دریافتی‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان، ضمن ورود دادستانی به موضوع، نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده و برخورد قانونی با متخلفین اقدام می‌شود.

علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم حفظ شان پزشکان، افزود: پزشکان عزیز، رسالت و وظیفه بر عهده سنگینی دارند و در زمان‌ها و بحران‌های مختلف همواره در میادین سخت حضور داشته و نقش آفرینی داشته‌اند.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه برای جامعه پزشکی احترام خاصی قائل هستیم، تصریح کرد: اگر تعداد معدودی از پزشکان از وظیفه و رسالت خود سوء استفاده کرده و نسبت به دریافتی‌های خارج از تعرفه اقدام کنند، قطعاً با آن اندک پزشکان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

عالیشاه افزود: پزشکان، تعهد داده و سوگند یاد کردند که در خدمت مردم و نظام بوده و بر اساس تخصصی که دارند خدمتگزار جامعه باشند؛ ولی متاسفانه تعداد بسیار اندکی از پزشکان با انجام تخلف به مجموعه پزشکان متعهد جفا می‌کنند که در این راستا دادستانی مرکز استان طی نامه‌ای به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان خواستار برخورد با پزشکان متخلف شده است.

دادستان مرکز مازندران تاکید کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پزشکان متخلف برخورد نکند قطعاً نسبت به تشکیل پرونده در دادستانی اقدام خواهیم کرد؛ البته مواردی نیز به ما مراجعه کردند و، چون شکایتی ثبت نکردند پیگیری لازم به صورت تلفنی انجام و اقدام و برخورد قانونی در این خصوص انجام شد.

عالیشاه تصریح کرد: اگر بدواً نظارت از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که دستگاه عالی و ناظر است انجام شود قطعاً نیازی به ورود دستگاه قضایی استان نخواهد بود.