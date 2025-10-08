پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۷ آبان
مس کرمان – پالایش نفت آبادان
مریم ناصری – بهاره معتمدی – الهام ایلاقی – کبری چاشتی
ناظر: لیلا معتمدی نیا
گلبرگ تاکستان – شرکت ملی حفاری
سمیه یدی – مینا میرفلاح – بهناز آبک – سوگند سامی – مهری نصیری
ناظر: نسیم نیری
سپاهان اصفهان – استقلال تهران
لیلا ویسی – مریم دهشت – زهره جمال پور – کلثوم آوخی – اعظم حسینی
ناظر: سمیه علی
ایران زمین ملارد – نفت امیدیه
آیدین عامری – آذر موسوی – الهه خیرگو – آنیسا اسحاقی – الهه مرادی
ناظر: فرشته شجاعی
پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان
سمیه طاهری – صحرا بابایی – ربابه سادات رضوی – معصومه مولایی – ریحانه طلیقی
ناظر: بنفشه شهیدی
مس رفسنجان – هیات فوتبال خراسان رضوی
پریا سلیمانی – فروغ تنکابنی – هانیه سالاری – زهرا عبدالهی – فاطمه جباری
ناظر: مهدیه رشیدی