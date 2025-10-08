

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۷ آبان

مس کرمان – پالایش نفت آبادان

مریم ناصری – بهاره معتمدی – الهام ایلاقی – کبری چاشتی

ناظر: لیلا معتمدی نیا

گلبرگ تاکستان – شرکت ملی حفاری

سمیه یدی – مینا میرفلاح – بهناز آبک – سوگند سامی – مهری نصیری

ناظر: نسیم نیری

سپاهان اصفهان – استقلال تهران

لیلا ویسی – مریم دهشت – زهره جمال پور – کلثوم آوخی – اعظم حسینی

ناظر: سمیه علی

ایران زمین ملارد – نفت امیدیه

آیدین عامری – آذر موسوی – الهه خیرگو – آنیسا اسحاقی – الهه مرادی

ناظر: فرشته شجاعی

پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان

سمیه طاهری – صحرا بابایی – ربابه سادات رضوی – معصومه مولایی – ریحانه طلیقی

ناظر: بنفشه شهیدی

مس رفسنجان – هیات فوتبال خراسان رضوی

پریا سلیمانی – فروغ تنکابنی – هانیه سالاری – زهرا عبدالهی – فاطمه جباری

ناظر: مهدیه رشیدی