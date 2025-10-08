بزرگترین مانع صلح در غزه حملات مداوم رژیم صهیونیستی است
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: بزرگترین مانع صلح در غزه حملات مداوم رژیم صهیونیستی به رغم درخواست های صریح ترامپ است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، رجب طیب اردوغان با بیان اینکه اگر طرف اسرائیلی واقعاً خواهان صلح است، باید فوراً تجاوز خود را متوقف کند، افزود: مذاکرات آتشبس در مصر بسیار مهم است و امیدواریم اخبار خوبی دریافت کنیم، ترامپ از ترکیه خواسته تا با حماس گفتوگو کرده و آنها را متقاعد کند و ما از تلاشهای صلح ترامپ حمایت میکنیم، ترکیه با حماس در ارتباط است و به آنها توضیح میدهد مسیر درست برای آینده فلسطین چیست.
رجب طیب اردوغان در رابطه با دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت از سفر سازمان ملل، گفت: همه فلسطینیها میدانند که ترکیه از منافع فلسطین محافظت و حراست میکند، ما از حقوق مظلومان در غزه و همچنین برادران و خواهرانمان در سایر مناطق فلسطین دفاع میکنیم، گویی که از خودمان دفاع میکنیم.
اردوغان تاکید کرد: سالهاست که برای توقف خونریزی در غزه و تضمین امنیت مظلومان تلاش میکنیم. ما در طول این فرآیند همیشه با حماس در تماس بودهایم، اکنون هم در تماس هستیم، ما در حال توضیح منطقیترین مسیر پیش رو و آنچه باید انجام شود هستیم تا اطمینان حاصل شود که فلسطین میتواند به آینده گام بردارد، و همکاران ما در شرمالشیخ هستند و مذاکرات را آغاز خواهند کرد. وی افزود: هم در طول سفرمان به ایالات متحده و هم در آخرین تماس تلفنیمان، به آقای ترامپ توضیح دادیم که چگونه میتوان در فلسطین به یک راهحل دست یافت، او به طور خاص درخواست کرد که با حماس ملاقات کنیم و آنها را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهند و ما به سرعت با همتایان خود در این مورد تماس گرفتیم، من به آقای ترامپ گفتم که از تلاشهای صلح او حمایت میکنیم. رئیس جمهور ترکیه گفت: حماس در پاسخ، آمادگی خود را برای صلح و مذاکره ابراز کرد و به نظر من این یک گام بسیار ارزشمند است، ما تلاش خواهیم کرد تا مناقشه اسرائیل و فلسطین را بر اساس یک راه حل دو دولتی حل کنیم، امید ما این است که، به خواست خدا، به این هدف دست یابیم. اردوغان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با جنگنده های اف-۳۵ و همچنین تحریم های در چارچوب "کاتسا" با بیان اینکه همکاری بین ترکیه و ایالات متحده در صنایع دفاعی، مانند هر زمینه دیگری، وجود دارد، افزود: در حال مذاکره با ایالات متحده در مورد هر دو موضوع برای توسعه این روابط هستیم. ما در دیدار با آقای ترامپ پیامهای مثبتی در این راستا دریافت کردیم، ما موضوع اف-۳۵ را صریح مطرح کردیم، علاوه بر این، ترکیه شریک این پروژه است، هزینه آن را پرداخت کرده و به تعهدات خود عمل کرده است، حذف ما از این برنامه هیچ مشروعیتی ندارد. وی ادامه داد: آقای ترامپ قبلاً به طور غیرمستقیم این موضوع را بیان کرده است و بحثهای فنی لازم برای برداشتن گامهای مشخص در همه سطوح در حال انجام است، امیدواریم در نهایت، هم موضوع اف-35 حل و هم تحریمهای "کاتسا" لغو شود، سفر اخیر من به آمریکا دوران جدیدی را در روابط ترکیه و ایالات متحده آغاز کرده و گفتگو و دوستی بین ما را بیش از پیش تقویت کرده است. سپس یکی از خبرنگاران این سوال را مطرح کرد: تورم در ماه سپتامبر از انتظارات فراتر رفت. پس از این، برخی محافل انتقاد خود را از ساختار اقتصادی از سر گرفتهاند. آیا مایلید در این مورد پیامی به این محافل بدهید؟ رییس جمهور ترکیه در پاسخ به این سوال نیز ضمن تایید فراتر از حد انتظار بودن نرخ تورم در این ماه با بیان اینکه هیچ کس نباید این را به چشماندازی بدبینانه برای اقتصاد ترکیه تلقی کند تصریح کرد: برنامه ما نجات از رکود نیست، بلکه ساختن آینده است، همچنان با عزم و موفقیت به اجرای برنامه خود ادامه میدهیم، علاوه بر این، بر کل تصویر اقتصادی متمرکز هستیم، نه بر نوسانات چرخهای، مبارزه با تورم بدون شک آسان نیست، در گذشته در این مبارزه موفق بودهایم و امروز میتوانیم دوباره این کار را انجام دهیم، زیرا در این زمینه باتجربه هستیم. رجب طیب اردوغان در مورد مساله سوریه با اشاره به اینکه ترکیه در این مورد موضع روشنی اتخاذ کرده و هرگز اجازه نخواهد داد این کشور دوباره به بیثباتی بازگردد، گفت: ترکیه از نزدیک تمام تحولات میدانی را زیر نظر دارد، موضع صبورانه، محتاطانه و متین ما هرگز نباید به عنوان نشانهای از ضعف تلقی شود، هیچکس نباید فریب ایدههای اشتباه را بخورد، نیروهای دموکراتیک سوریه باید به وعدههای خود عمل کنند، آنها باید ادغام خود را با سوریه تکمیل کنند. وی افزود: اگر ما با توجه به تاریخ مشترک و آینده مشترک عمل کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. کسانی که توجه خود را به آنکارا و دمشق معطوف کنند، پیروز خواهند شد، اتحاد ترکیه، کرد و عرب کلید صلح و آرامش پایدار در منطقه است، هیچکس نباید تسلیم تحریکات شود یا تحت تأثیر ایدئولوژیهای اشتباه قرار گیرد. رئیس جمهور ترکیه گفت: تمامیت ارضی سوریه برای ما ضروری است و نمیتوانیم نگرشهایی را که با این موضوع مغایرت دارند، بپذیریم.