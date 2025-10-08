

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان پایتخت، تمرین نوبت اول امروز چهارشنبه را از ساعت ۱۱ به مدت یک ساعت در سالن بدنسازی و زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار کردند.

این جلسه تمرینی شامل بخش‌های مختلفی بود و همچون روز گذشته، در غیاب ملی‌پوشان انجام شد.

تمرین صبح چهارشنبه قرمزپوشان در سالن بدنسازی با گرم کردن بدن‌ها با انجام حرکات کششی و نرمشی و سپس وزنه همراه شد و در ادامه نیز بازیکنان راهی زمین چمن شدند و به مرور کار‌های تاکتیکی و برنامه‌های مورد نظر کادر فنی پرداختند.

رضا شاهردوی مدیر آکادمی باشگاه امروز در محل تمرین حضور یافت و مورد استقبال کادر فنی، وحید هاشمیان، افشین پیروانی و بازیکنان قرار گرفت.