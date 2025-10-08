مردم پاکستان بار دیگر در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی، سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را خیانت به انسانیت توصیف کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، با فراخوان «تحریک بیداری امت مصطفی (ص)»، مردم پاکستان در اسلام‌آباد و دیگر شهر‌ها گردهم آمدند تا با برگزاری راهپیمایی گسترده، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و حمایت آشکار آمریکا از این جنایات را محکوم کنند.

این راهپیمایی که با حضور پرشور خانواده‌ها، زنان و کودکان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و تصاویر شهدا، شعار‌هایی در حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت تجاوزات اسرائیل سر دادند.

سخنرانان این مراسم تأکید کردند که مقاومت مردم فلسطین نماد بیداری امت اسلامی است و سکوت در برابر این ظلم، خیانت به آرمان انسانیت و اسلام به شمار می‌رود.

آنان از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا به جای حمایت از اشغالگران، در کنار ملت فلسطین برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه اقدام کنند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که صدای مظلومیت فلسطین تا تحقق آزادی قدس شریف، خاموش نخواهد شد.