فراخوان اعطای تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در استان چهارمحال و بختیاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت امور جوانان استان گفت: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از ایدهها و طرحهای نوآورانه جوانان، توسعه کسبوکارهای خرد، متوسط و دانشبنیان تولیدی، خدماتی و حمایت از اشخاص حقوقی فعال پرداخت میشود.
علی بابایی افزود: این تسهیلات در حوزههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه با پیش شرط ایجاد اشتغال پایدار و بیمه جوانان جویای کار ارائه میشود.
وی افزود: علاقمندان برای ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی Tmeshteghal@msy.gov.ir مراجعه کنند.