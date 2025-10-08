به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر آموزش و پرورش آباده گفت : با توجه به عمر بالای بیش از 70 درصد از مدارس شهرستان آباده ، با پیگیری های انجام شده ، فضای چهار مدرسه در شهر آباده به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت شد .

خلیفه افزود : هزینه اجرای این طرح توسط سازمان نوسازی مدارس استان فارس تامین و پرداخت شد و با اجرای آن ، دانش آموزان می توانند از فضای ورزشی مدارس استفاده کنند .

او ادامه داد : ساخت پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس شهر آباده از دیگر اقداماتی است که در حال انجام است.