فضای مجازی این هفته میزبان روایت‌هایی از گودال‌های جنگلی، جاده‌های بسته‌شده بی‌مجوز، دعوای مرغداران، مدرسه‌ای بی‌پناه در باران و درگذشت تلخ یک دانش‌آموز بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این هفته فضای مجازی میزبان روایت‌هایی بود از دل جامعه؛ از گودال‌های مشکوک در جنگل تا قبض‌به‌دست‌های گردشگری، از دعوای مرغداران تا مدرسه‌ای که با باران، کلاسش گِل‌آلود می‌شود، و در نهایت، درگذشت تلخ یک دانش‌آموز آملی که موجی از ناراحتی و شایعات را به‌دنبال داشت.

در یکی از ویدیوهای پربازدید، گودال‌هایی عمیق در دل جنگل دیده می‌شود که کاربران آن را حاصل حفاری‌های جویندگان گنج دانسته‌اند. واکنش‌ها طنزآمیز و انتقادی بود؛ یکی نوشت: «اینا دیگه دنبال گنج نیستن، دنبال نفتن!» و دیگری پرسید: «چطور این‌همه کنده شده، کسی نفهمیده؟» این موج، بار دیگر ضعف نظارت بر مناطق طبیعی را به چالش کشید.

در منطقه گردشگری بلیران، گروهی بدون مجوز رسمی، دو ماه جاده عمومی را بسته و از مردم پول دریافت کرده‌اند؛ بدون ارائه خدمات رفاهی مشخص. حالا رئیس دادگستری و دادستان آمل به محل رفته‌اند. کاربران نوشتند: «هر جا میری یکی قبض دستشه!» و «حداقل اون پول رو خرج همون‌جا کنید.» این ماجرا، مطالبه شفافیت و نظارت در گردشگری محلی را برجسته کرده است.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار، استاندار مازندران اعلام کرد که برای کنترل قیمت مرغ، سهمیه ارسال به تهران کاهش می‌یابد. این تصمیم با مخالفت مدیرعامل اتحادیه مرغداران مواجه شد. اما کاربران فضای مجازی، اکثراً از استاندار حمایت کردند و نوشتند: «یه عده فقط دنبال سود خودشونن، باید جلوشون ایستاد.»

با هر باران، دانش‌آموزان مدرسه حاج سید رضی میرزای بابل باید با چتر و گِل وارد کلاس شوند. کاربران با انتشار تصاویر، مسئولان را خطاب قرار دادند: «شهرداری، بخشداری، شورای شهر کجا تشریف دارن؟» و نوشتند: «ظاهراً کار صاحبش رو گم کرده!» این موج، مطالبه‌ای جدی برای رسیدگی فوری به وضعیت زیرساختی مدارس است.

درگذشت یک دانش‌آموز در مدرسه‌ای در آمل، موجی از ناراحتی و شایعات را در فضای مجازی به‌دنبال داشت. رئیس آموزش‌وپرورش آمل با رد شایعات، اعلام کرد که تحقیقات در حال انجام است. کاربران خواستار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره این حادثه شدند.

گزارش از حامد گلی