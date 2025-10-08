رهاسازی پرنده وحشی تیمار شده در منطقه درونه بردسکن
یک قطعه پرنده وحشی باقرقره شکمسیاه پس از تیمار در اداره حفاظت محیط زیست بردسکن، در منطقه حفاظتشده درونه رهاسازی شد.
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسکن گفت: این پرنده که از گونههای ارزشمند و در معرض تهدید به شمار میرود، پس از دریافت مراقبتهای لازم و اطمینان از سلامت کامل، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.
علیاصغر حمزهپور افزود: رهاسازی این پرنده، با همکاری فرمانده و پرسنل پاسگاه انتظامی دهان قلعه در منطقه حفاظتشده درونه انجام شد.
وی ادامه داد: همکاری نیروهای انتظامی در این اقدام نمادین، نشاندهنده اهمیت تعامل میان نهادهای مسئول در راستای حفظ محیط زیست و حیاتوحش کشور است.