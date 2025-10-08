به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه وبویراحمد با ابراز نگرانی از گزارش کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری گفت: صنایع دستی یکی از ظرفیت های ما و مکمل گردشگری است که در بخش اول گزارشات هیچ اقدام عملی ارائه نشد که این نگران کننده است.

رحمانی افزود: گزارش ارائه راهکارها ،تدوین برنامه و شاخص های کلان کشور تعریف شده بود و اینکه در این مسیر چقدر موفق بودیم میراث فرهنگی و صنایع دستی تا کنون گزارشی ارائه نداد.

وی با بیان اینکه صنایع دستی را باید به یک شغل واقعی تبدیل کنیم بیان داشت: تاثیر صنایع دستی باید در زندگی مردم لحاظ شود و اگر نتواند معیشت مردم را تامین کند جز مشغولیت چیز دیگه ای نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس گزارش حوزه میراث فرهنگی درآمد برخی از بافندگان در سال حدود ۵۰۰ هزار تومان است و شغلی که ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد کمتر از نصف درآمد یک روز یک کارگر ساختمانی است و باید تامل و بازنگری شود.

رحمانی اضافه کرد: باید با همکاری همه دستگاه‌های زیربط زیرساخت ها فراهم شود و هر جا که نیازمند تسهیلات، پشتیبانی است کمک کنند و آن را به عنوان یک مسئله اصلی در نظر بگیریم.

استاندار با تاکید بر اینکه در حوزه صنایع دستی سال ها همین گزارشات را به این شکل تحویل دادیم و باید یک تحول ایجاد شود، عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحول راه اندازی صنایع خلاق است.

وی اضافه کرد: مسئولان متولی باید تدابیر و راهکارهایی که می توان برای راه اندازی دو شرکت خلاق در صنایع دستی ایجاد کنند ارائه دهند.

استاندار از تشکیل بر ضرورت تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این جلسه باید تشکیل و یکی از محورهای ان هم رسیدن به اهدافی ترسیم شده برای اشتغال در حوزه صنایع دستی باشد.

استاندار با اشاره به فعال شدن بخش خصوصی گفت: باید بر این بخش هم نظارت و کارگاه های تولیدی فرش و گلیم راه اندازی شود و تعاونی های تولید صنایع دستی هم شکل گیرد.

رحمانی افزود: شکل گیری تعاونی های تولید و حضور فعال در نمایشگاه ها هم باید در برنامه های میراث فرهنگی گنجانده شود.

وی اضافه کرد خوشبختانه امار و عملکردها در حوزه شرکت های دانش بنیان خوب است در شروع دولت هسته های فناور ما ۱۶۱ هسته فناور بود و الان سیصد و پنجاه هسته فناور داریم.