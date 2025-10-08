به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسم ورزش صبحگاهی ویژه هفته انتظامی که صبح امروز در محوطه ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران برگزار شد، امیرعباس کاووسی قهرمان ملی ورزش‌های زورخانه‌ای در اقدامی نمادین، مدال طلای خود را به پدر شهید ابو‌الفضل رضایی روشن از شهدای جنگ ۱۲ روزه فراجا تقدیم کرد.

این مراسم با حضور فرماندهان، مسئولان انتظامی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان و گروه ورزش‌های زورخانه‌ای برگزار شد. در بخش ابتدایی، کارکنان انتظامی استان با نوای مرشد جوان و اشعار حماسی در مدح حضرت علی (ع) و اهل بیت، به اجرای ورزش زورخانه‌ای و نرمش همگانی پرداختند.

در ادامه مراسم، قرعه‌کشی جوایز ارزنده شامل ۱۰ دستگاه دوچرخه انجام شد. یکی از برندگان این قرعه‌کشی، سرهنگ سعید عنایتی رئیس اداره قضایی و انضباطی معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان بود که در اقدامی ارزشمند، جایزه میلیونی خود را به قهرمان ملی ورزش زورخانه‌ای اهدا کرد.