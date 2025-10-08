مراسم رونمایی از کتاب زندگی نامه کشتی گیر شهید سردار حاج حسین همدانی امروز و همزمان با سالروز شهادت این شهید بزرگوار، برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از کتاب زندگی نامه کشتی گیر شهید سردار حاج حسین همدانی (بیست و هفتمین کتاب شهدای کشتی) صبح امروز و همزمان با سالروز شهادت این شهید بزرگوار، در سالن همایش‌های شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

این مراسم با حضور همسر و پسر شهید گرانقدر حاج حسین همدانی، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران، دکتر مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جممعی از همرزمان شهید، نویسندگان کتاب شهداء و علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی، برگزار شد.

کتاب میاندار گود آب و آتش به قلم استاد حمید حسام زندگی نامه کشتی گیری سردار شهید حاج حسین همدانی را روایت می‌کند.