معاون هماهنگکننده انتظامی مازندران با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه، از ایستادگی این نیروها در کنار خانوادهها در روزهای سخت جنگ تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته فراجا، طی مراسمی با حضور فرماندهان و مسئولان انتظامی استان، از کارکنان و خانوادههای نیروی انتظامی شهرستان نکا تجلیل شد.
در این مراسم، سرهنگ شریفتبار معاون هماهنگکننده انتظامی مازندران با اشاره به نقش بیبدیل کارکنان انتظامی در تأمین امنیت جامعه گفت: نیروی انتظامی در همه زمانها حافظ آرامش مردم بوده و اوج این ارزشمداری در جنگ تحمیلی و دفاع ۱۲ روزه فراجا بهوضوح نمایان شد؛ جایی که افسران ما در کنار خانوادههایی ایستادند که همراه و پشتیبان همکاران ما بودند.
وی افزود: در روزهای سخت جنگ، نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای نظامی با تکیه بر ارزشهایی چون اقتدار، غیرت، ناموس و وطن در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کرد.
در ادامه، سرهنگ راستخدیو فرمانده انتظامی شهرستان نکا نیز با تأکید بر نقش خانوادهها در موفقیت مجموعه انتظامی گفت: حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تقدیم شهدای والامقام، و خدمترسانی در عرصههای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد نیروهای انتظامی به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی همچنین به انسجام ملت ایران با نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی در جریان جنگ اشاره کرد و افزود: در آن روزها، مردم در کنار نیروهای امنیتی ایستادند و حمایت کردند؛ در تمامی این صحنهها، نقش برجسته فرمانده معظم کل قوا مشهود و راهبردی بود.