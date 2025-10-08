به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته فراجا، طی مراسمی با حضور فرماندهان و مسئولان انتظامی استان، از کارکنان و خانواده‌های نیروی انتظامی شهرستان نکا تجلیل شد.

در این مراسم، سرهنگ شریف‌تبار معاون هماهنگ‌کننده انتظامی مازندران با اشاره به نقش بی‌بدیل کارکنان انتظامی در تأمین امنیت جامعه گفت: نیروی انتظامی در همه زمان‌ها حافظ آرامش مردم بوده و اوج این ارزش‌مداری در جنگ تحمیلی و دفاع ۱۲ روزه فراجا به‌وضوح نمایان شد؛ جایی که افسران ما در کنار خانواده‌هایی ایستادند که همراه و پشتیبان همکاران ما بودند.

وی افزود: در روزهای سخت جنگ، نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای نظامی با تکیه بر ارزش‌هایی چون اقتدار، غیرت، ناموس و وطن در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کرد.

در ادامه، سرهنگ راست‌خدیو فرمانده انتظامی شهرستان نکا نیز با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت مجموعه انتظامی گفت: حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تقدیم شهدای والامقام، و خدمت‌رسانی در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد نیروهای انتظامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به انسجام ملت ایران با نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی در جریان جنگ اشاره کرد و افزود: در آن روزها، مردم در کنار نیروهای امنیتی ایستادند و حمایت کردند؛ در تمامی این صحنه‌ها، نقش برجسته فرمانده معظم کل قوا مشهود و راهبردی بود.