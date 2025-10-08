پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز جهانی کودک، برای نخستین بار، امسال ویژهبرنامه زیارت کودکان از مضجع شریف حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی گفت:به مناسبت روز جهانی کودک، ویژهبرنامههایی در حرم مطهر رضوی برگزار میشود که از جمله این برنامهها، برپایی ۸۰ بوم نقاشی بزرگ در یکی از صحن های حرم مطهر است تا کودکان همراه با خانوادههای خود فرصت نقاشی و رنگآمیزی داشته باشند؛ همچنین شربتخانه کودک تدارک دیده شده است که در آن کودکان میتوانند از همسالان خود پذیرایی و تجربه شیرین خدمت به دیگر کودکان را تجربه کنند.
مصطفی سلمانی افزود: در کنار این برنامهها، کاردستیها و هدایایی نیز برای کودکان در نظر گرفته شده است؛ از جمله کلاه و تاج کاغذی خادمی که تعداد ۱۰ هزار عدد بین کودکان توزیع میشود تا حس خدمت و خادمی را تجربه کنند.
مسئول رواق کودک حرم مطهر رضوی با اشاره به اهمیت ایجاد پیوند عاطفی میان کودکان و حرم مطهر رضوی گفت: فراهم کردن محیطی امن، شاد و کودکپسند سبب میشود خاطراتی شیرین و ماندگار از حرم در ذهن کودکان نقش بندد.
به گفته او، برخلاف فضای عمومی حرم که گاه ممکن است تذکرهای بزرگترها باعث دلزدگی کودکان شود، در رواق کودک، بچه ها در فضایی صمیمی و شاد در کنار همسالان خود، بازی و احساس تعلق و محبت بیشتری نسبت به حرم پیدا می کنند.
سلمانی درباره استقبال خانوادهها از این رواق گفت: بارها شاهد بودهایم خانوادههایی از شهرهای دور تنها بهدلیل علاقه فرزندشان به حضور در رواق کودک، به زیارت حرم مطهر مشرف شدهاند و این تجربه نشان میدهد برنامههای رواق کودک توانسته است انگیزه زیارت و ارتباط قلبی با امام رضا (ع) را میان کودکان و خانوادهها ایجاد کند.