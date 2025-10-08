شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش ۶ هزار و ۸۳ واحدی معادل ۰.۲۱ درصد به عدد ۲.۹۲۶.۵۹ رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن، اما با افزایش ۳۶۶ واحد برابر با ۰.۰۴ درصد روی عدد ۸۳۶ هزار و ۲۷۵ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان روز به بیش از ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز بیش از ۴۸ درصد نماد‌ها (۳۸۵ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

در مجموع حدود ۲۹۷ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

گروه بانکی بیشترین ورود پول افراد حقیقی و صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج را داشتند.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به گروه فلزی بود.

شاخص کل بازار سرمایه این هفته غیر از آخرین روز معاملاتی بازدهی مثبت را ثبت کرد و طی دو هفته از محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خود را به نزدیکی ۳ میلیون واحد رساند.