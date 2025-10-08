۲۳ سارق و متهم متواری پس از دستگیری، به ۴۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مرحله‌ای از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری سارقان و متهمان متواری به صورت هدفمند در سطح شهرستان اجرایی شد.

احمد نیکبخت افزود: مأموران پس از با بررسی‌های دقیق میدانی موفق شدند، ۲۳ سارق و متهم متواری را شناسایی و در چند عملیات منسجم این افراد را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهمان دستگیر شده به ۴۳ فقره انواع سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.