معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت: به مناسبت هفته فرهنگی تهران، نمایشگاه «آگهیهای اتومبیل قدیمی» امروز با هدف بازنمایی بخشی از فرهنگ تصویری و تبلیغاتی ایران در دهههای گذشته برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرتضی ادیبزاده، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی در هفته تهران گفت : هفته فرهنگی تهران ، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ اجتماعی و فرهنگی پایتخت است. در این هفته تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت موزهها و نمایشگاههای تخصصی، شهروندان را با روایتهای کمتر دیدهشده از تاریخ معاصر تهران آشنا کنیم.
معاون میراث فرهنگی استان تهران افزود: نمایشگاه «آگهیهای اتومبیل قدیمی» با هدف بازنمایی بخشی از فرهنگ تصویری و تبلیغاتی ایران در دهههای گذشته برگزار میشود. آگهیهای اتومبیل، علاوه بر جنبه صنعتی و اقتصادی، بازتابی از تحولات فرهنگی، سلیقه اجتماعی و سبک زندگی ایرانیان در دوران معاصر هستند و مطالعه آنها به ما درک بهتری از تاریخ شهرنشینی در تهران میدهد.
ادیبزاده با تأکید بر نقش موزهها در افزایش آگاهی عمومی گفت: موزهها نهتنها محل نگهداری اشیا هستند، بلکه دانشگاههای زندهای برای آموزش تاریخ و هویت اجتماعی محسوب میشوند. هفته فرهنگی تهران بهترین فرصت برای فعالسازی این فضاهاست تا از طریق برگزاری نشستها، کارگاهها و نمایشگاههای موضوعی، ارتباط مردم با میراث فرهنگی شهر تقویت شود.
در این نمایشگاه، برزو سپاسی، پژوهشگر و مورخ خودروهای تاریخی، به معرفی مجموعهای از آگهیهای قدیمی خودرو و بررسی سیر تحول تبلیغات صنعتی در ایران میپردازد. این برنامه با همکاری موزه پمپبنزین دروازه دولت، موزه ارتباطات، موزه پست، موزه نفت و کمیته ملی ایکوم ایران برگزار میشود و حضور در آن برای عموم علاقهمندان آزاد است.
معاون میراث فرهنگی استان تهران گفت: نمایشگاه «آگهیهای اتومبیل قدیمی» با عنوان «تهران الف» ، امروز چهارشنبه ساعت ۱۶ در خیابان انقلاب، ابتدای سعدی شمالی، نبش کوچه فیات برگزار میشود.