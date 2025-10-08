پخش زنده
امروز: -
بورس انرژی ایران با معرفی گواهی صرفهجویی گازوئیل، ابزار مالی نوآورانهای را برای مدیریت ناترازی تولید و مصرف این حامل انرژی کلیدی ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: گواهی صرفهجویی انرژی، اوراقی است که کاهش واقعی مصرف انرژی را به صورت کمی تایید میکند و در بورس انرژی قابل خرید و فروش است. پیش از این گواهیهای صرفهجویی برق و گاز معامله میشدند و اکنون گواهی صرفهجویی گازوئیل نیز به جمع این ابزارها افزوده شده است.
محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، در یادداشتی توضیح داد: گواهی صرفهجویی گازوئیل تعهد ناشر به صرفهجویی مقدار مشخصی از این حامل انرژی است که پس از تایید دستگاههای ذیصلاح و صحتسنجی، به سرمایهگذاران تخصیص یافته و در بورس انرژی معامله میشود.
سازوکار بازار این گواهی به این صورت است که پس از اندازهگیری و تایید صرفهجویی، گواهیها به سرمایهگذاران منتقل شده و قابلیت معامله خواهند داشت. در سررسید، دارندگان واجد شرایط میتوانند با ارائه مدارک لازم، درخواست تحویل فیزیکی گازوئیل را ارائه کنند.
ویژگیهای قراردادی این اوراق شامل سقف انتشار ۲۰ میلیارد لیتر گازوئیل، اندازه قرارداد یک لیتر و امکان تحویل فیزیکی حامل انرژی است. متقاضیان تحویل باید حداقل یک ماه قبل درخواست خود را به بورس انرژی ارائه کنند.
کریمی تاکید کرد: این ابزار، علاوه بر مدیریت بهینه مصرف گازوئیل، با ایجاد مشوقهای اقتصادی و شفافسازی معاملات، میتواند به کاهش قاچاق سوخت و صرفهجویی نظاممند در صنایع کمک کند.