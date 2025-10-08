به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: آنیکا مؤدب و هانیه شیخ سامانی بدمینتونیست‌های نونهال استان به اردوی IOP دعوت شدند.

حسین زمانی افزود: اردو IOP ویژه منتخبین مستعد زیر ۱۱ و ۱۳ سال کشور هستند و این اردو با حضور ورزشکارانی از مناطق ۴ و ۵ و ۷ کشور شامل استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد، اصفهان، مرکزی، لرستان، ایلام، خوزستان و قم است برگزار خواهد شد.

به گفته وی:این اردو از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه به میزبانی استان ایلام برگزار می‌شود.