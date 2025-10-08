به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، با اشاره به اینکه استان یزد دارای ۴۵ واحد تولید تخم‌مرغ با ظرفیت بیش از ۳.۵ میلیون قطعه و تولید سالانه حدود ۴۵ هزار تن است، گفت: بیش از ۴۵ درصد از این تولید علاوه بر مصرف داخلی، به سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور صادر می‌شود.

غیب الهی افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند در ترویج مصرف تخم‌مرغ و ارتقای سلامت فرزندان و نسل آینده مؤثر باشد و به استمرار تولید سالم و پایدار در استان کمک کند.

گفتنی است این روز در اکثر کشور‌های جهان به عنوان نمادی از تغذیه سالم و اهمیت سلامتی پایدار گرامی داشته می‌شود.