الگوهای نامتعارف در کمین عفاف و حجاب در استان
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم توجه به پوشاک اسلامی و حمایت از فعالان این حوزه برای مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، نشست شورای فرهنگ عمومی استان با دو دستور کار شامل برگزاری نمایشگاه ملی عفاف و حجاب و تشکیل ۵ کمیته تخصصی در زمینه پیگیری نمایشگاه عفاف وحجاب برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان و رییس شورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر همیشگی بودن برنامه ریزی ادارات متولی فرهنگ وعفاف گفت: بازار وضعیت خوبی در زمینه عرضهی پوشاک عفاف و حجاب ندارد و جالب این است که لباسهای برهنه جایگاه بیشتری پیدا کردند.
آیت الله حسینی افزود:در زمینه تامین مواد اولیه، دوخت لباسهای عفاف و حجاب باد تدابیر جدی اندیشیده شود.
درخشان مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان هم گفت:در این نمایشگاه از تولید کنندگان هم استان و ملی برای عرضهی پوشاک ایرانی ـ اسلامی استقبال میشود.
فرمانده سپاه فتح هم با اشاره به عقبماندگی استان در حوزه الگوسازی فرهنگی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای تمرکز بر زیست فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، خانواده و ترویج مد و لباس ایرانی را مطرح کرد و خواستار حمایت مالی و تسهیلات گسترده برای ایجاد زنجیره تولید لباسهای مناسب مذهبی شد.
سردار مثنوی افزود: نهتنها الگوسازی مناسبی انجام ندادهایم بلکه در پذیرش الگوهای جدید نیز شتابزده عمل کردهایم.
فرمانده سپاه فتح استان پیشنهاد داد آدرس شرکتهای تولیدکننده لباسهای مناسب شناسایی و از آنان دعوت شود تا در استان فعالیت کنند و خواستار ارائه تسهیلات کمبهره تا سقف ۱۰ میلیارد تومان در قالب اقتصاد مقاومتی برای حمایت از ایجاد زنجیره کامل تولید تا عرضه شد.