۲۴ تن برنج قاچاق در نائیین کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در ایست و بازرسی پلیس، یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و ۲۴ تُن برنج قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف شد.
احسان بدیعیان افزود: ماموران، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار برنج مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
وی ادامه داد: پس از متوقف شدن کامیون و در بررسی دقیق مشخص شد، شماره پروانه بهداشتی این محموله و مدارک خودرو با اطلاعات موجود در سامانه گمرک همخوانی ندارد.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین ارزش این محموله را افزون بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: فردمتخلف پس از تشکیل پرونده برای اجرای اقدام قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.