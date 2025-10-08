به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در ایست و بازرسی پلیس، یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و ۲۴ تُن برنج قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف شد.

احسان بدیعیان افزود: ماموران، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار برنج مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی ادامه داد: پس از متوقف شدن کامیون و در بررسی دقیق مشخص شد، شماره پروانه بهداشتی این محموله و مدارک خودرو با اطلاعات موجود در سامانه گمرک همخوانی ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ارزش این محموله را افزون بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: فردمتخلف پس از تشکیل پرونده برای اجرای اقدام قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.