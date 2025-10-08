به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با آغاز برداشت انگور از سطح ۱۷ هزار هکتار از تاکستان‌های استان، پیش بینی می‌شود بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت شود.

هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات انگور استان در شهرستان اراک قرار دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سالانه ۲۰۷ هزار تن انگور از ۱۷ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در استان برداشت می‌شود که امسال به خاطر سرمازدگی فصل بهار این میزان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و پیش بینی می‌شود حدود ۱۵۰ هزار تن انگور برداشت شود.

احمد اسدی متوسط برداشت انگور در استان را ۱۵ تن در هکتار عنوان کرد که امسال به خاطر سرمازدگی این میزان به ۱۲ تن در هکتار کاهش یافته است.

او افزود: روستای هزاوه قطب تولید انگور در شهرستان اراک است که بواسطه اقلیم خاص منطقه و واقع شدن در شیب جنوبی که در سطح اراضی شیب دار، خوشبختانه از سرمازدگی بهار مصون مانده و یکی از روستا‌های انگورخیز شهرستان اراک است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: بیش از ۱۰ رقم انگور از جمله عسگری، خلیلی، یاقوتی، لعل و کشمشی در استان تولید می‌شود.

اسدی گفت: ۵۰ درصد انگور تولیدی استان برای تازه خوری وارد بازار مصرف می‌شود و بقیه به محصولات فرآوری شده شامل شیره انگور و کشمش تبدیل و به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.

استان مرکزی با ۱۷ هزار هکتار باغ انگور رتبه نهم تولید این محصول را در کشور داراست.