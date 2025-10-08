پخش زنده
سرکنسول جدید ترکمنستان با تسلیم رونوشت روانامه خود به رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مراد آتایف، سرکنسول جدید ترکمنستان در مشهد، امروز با حضور در نمایندگی وزارت امورخارجه با احمد معصومیفر، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالشرق کشور دیدار و گفتوگو کرد.
آتایف پس از تسلیم رونوشت روانامه خود به معصومیفر، رسما ماموریت دیپلماتیک خودرا در مشهد مقدس آغاز کرد.
مشهد با دارا بودن سرکنسولگری کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان، عراق، عربستان ، تاجیکستان و همچنین دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از پایتخت دارای بیشترین تعداد دفاتر دیپلماتیک است.