رئیس شبکه سازمانهای مردمنهاد زنان کشور؛
بانوان میدانداران اصلی توسعه و پیشرفت جامعه
رئیس شبکه سازمان های مردمنهاد زنان کشور گفت: بانوان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقشآفرینی میکنند و میدانداران اصلی توسعه ی پایدار کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس شبکه سازمان های غیردولتی کشور در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمان های غیردولتی زنان ایران گفت:بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقشآفرینی میکنند و میدانداران اصلی توسعه ی پایدار کشور هستند.
شکوه نوابی نژاد با قدردانی از نگرش مثبت وحمایتی استاندار لرستان از جامعه ی زنان گفت:تجارب و خوشنامی استاندار لرستان در کشور شناخته شده و نگرش استاندار به حوزه ی زنان فرصت رشد و بالندگی به جامعه ی زنان در کنار مردان را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه لرستان یکی از استانهای نمونه ی کشور در حوزه ی مشارکت اجتماعی زنان است ، افزود: در سفر به لرستان احساس بسیار خوبی از روحیه مشارکتی و حضور فعال بانوان در روند توسعه استان دریافت کردم.
نوابی نژاد با بیان اینکه لرستان سرزمین فرهیختگان و یکی از بهترین سفرهای کاری این شبکه است، افزود: در سال ۱۳۷۳ بزرگترین کنگره زنان در پکن برگزار شد و پس از آن تنها شبکه زنان در ایران شکل گرفت و امروز هم می خواهیم که سمن های لرستان به این شبکه بپیوندند.
رئیس شبکه سازمان های غیردولتی زنان کشور بیان کرد: این شبکه در قالب ۱۵ کارگروه در بخش های حقوقی، خانواده سلامت، خیریه ها در عرصه ی ملی و بین الملل فعالیت می کند .
نوابی نژاد با اشاره به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسلی آگاه گفت: همچنین فعالیت زنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل جدید جامعه افزود: نسل زد نسلی مطالبهگر و آیندهساز است و باید برای آنان بستر آگاهی و مشارکت فراهم شود. که در این زمینه شبکه ی زنان ایران برنامهریزی برای برگزاری همایش ویژه نسل Z در لرستان را در دستور کار دارد تا ظرفیتهای این استان و نسل جوان آن در سطح ملی معرفی شود.