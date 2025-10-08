رئیس شبکه سازمان های مردم‌نهاد زنان کشور گفت: بانوان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و میدان‌داران اصلی توسعه ی پایدار کشور هستند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس شبکه سازمان های غیردولتی کشور در نشست هم اندیشی استاندار لرستان با شبکه سازمان های غیردولتی زنان ایران گفت:بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و میدان‌داران اصلی توسعه ی پایدار کشور هستند.

شکوه نوابی نژاد با قدردانی از نگرش مثبت و حمایتی استاندار لرستان از جامعه ی زنان گفت: تجارب و خوشنامی استاندار لرستان در کشور شناخته شده و نگر ش استاندار به حوزه ی زنان فرصت رشد و بالندگی به جامعه ی زنان در کنار مردان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه لرستان یکی از استان‌های نمونه ی کشور در حوزه ی مشارکت اجتماعی زنان است ، افزود: در سفر به لرستان احساس بسیار خوبی از روحیه مشارکتی و حضور فعال بانوان در روند توسعه استان دریافت کردم.



نوابی نژاد با بیان اینکه لرستان سرزمین فرهیختگان و یکی از بهترین سفرهای کاری این شبکه است، افزود: در سال ۱۳۷۳ بزرگترین کنگره زنان در پکن برگزار شد و پس از آن تنها شبکه زنان در ایران شکل گرفت و امروز هم می خواهیم که سمن های لرستان به این شبکه بپیوندند.





رئیس شبکه سازمان های غیردولتی زنان کشور بیان کرد: این شبکه در قالب ۱۵ کارگروه در بخش های حقوقی، خانواده سلامت، خیریه ها در عرصه ی ملی و بین الملل فعالیت می کند .





نوابی نژاد با اشاره به نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسلی آگاه گفت: همچنین فعالیت زنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.