مدیر کل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علمی و کاربردی، توسعه جذب دانشجویان غیر ایرانی در دو قالب دوره‌های مقطع دار و کوتاه مدت را یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه اعلام کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی نشستی تخصصی با حضور مدیران موسسات و شرکت‌های فعال در زمینه جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل و روسای مراکز منتخب علمی کاربردی با همکاری اداره کل امور دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان بصورت حضوری و برخط برگزار کرد.

در ابتدای این نشست، باقری فراهانی، مدیر کل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، با تاکید بر اهمیت توجه مراکز آموزشی به تعاملات بین المللی و جذب دانشجویان غیر ایرانی در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه کشور و برنامه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی، فضای کلی فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه را مثبت و رو به پیشرفت توصیف کرد.

وی ضمن مرور اقدامات انجام شده دانشگاه در چند ماه گذشته به تشریح برنامه‌ها و راهکار‌های گسترش تعاملات بین‌المللی پرداخت و خاطر نشان کرد: توسعه جذب دانشجویان غیر ایرانی در هر دو قالب دوره‌های مقطع دار و دوره‌های کوتاه مدت، یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه محسوب می‌شود.

در ادامه این نشست، جعفری، مدیر کل اداره امور دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، بر اهمیت افزایش توانمندی دانشگاه‌ها در جذب دانشجویان خارجی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تاکید کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های گسترده‌تر با موسسات تخصصی جذب دانشجو بتواند ظرفیت‌های موجود را به شکل موثری ارتقاء دهد و آینده‌ای روشن را برای این حوزه رقم بزند.

بخش بعدی این نشست به ارائه نمایندگان مراکز منتخب علمی کاربردی در خصوص معرفی حوزه ماموریت و ظرفیت‌های بالقوه این مراکز برای جذب دانشجویان غیر ایرانی اختصاص داشت. نمایندگان مراکز مذکور ضمن اشاره به حوزه فعالیت خود و ارتباط ساختاری موجود با صنعت و بازار کار مرتبط، به معرفی امکانات، تجهیزات، سوابق و تجربیات خود در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی پرداختند.

در این نشست همچنین مدیران موسسات مجاز جذب دانشجوی بین الملل به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه ضرورت معرفی بیش از پیش ظرفیت‌های دانشگاه در عرصه بین المللی، تسهیل روند جذب و پذیرش، فراهم آوردن تسهیلات حمایتی از دانشجویان بین‌المللی پرداختند.

در بخش پایانی نشست، باقری فراهانی، مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی ضمن ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص پیشنهادات و برخی ابهامات موسسات مجاز جذب، بر ضرورت تعامل مستمر و موثر میان این موسسات و مراکز علمی کاربردی در امتداد نشست حاضر تاکید کرد و گفت: بستر این تعامل در همکاری با سازمان امور دانشجویان از طریق فضای مجازی فراهم شده و امیدواریم با هم افزایی حاصل از این تعاملات، شاهد رشد و توفیق در دستیابی به اهداف جذب دانشجویان بین الملل باشیم.