به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین، یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و محموله ۲۰ کیلویی هروئین جاساز شده از خودرو کشف شد.

حسین بساطی افزود: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین، یک دستگاه کامیون کشنده حامل مواد مخدر را شناسایی و خودرو را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی ادامه داد: این وسیله نقلیه با بار قطعات یدکی خودرو، مورد بررسی دقیق و تخصصی مأموران قرار گرفت و در نهایت ۲۱ بسته مهر و موم شده مواد مخدر از نوع هروئین به وزن ۲۰ کیلو و ۸۱۵ گرم و همچنین یک کیلو و ۹۷۱ گرم تریاک جاسازی شده کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات، یک سوداگر مرگ هم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.