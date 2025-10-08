پخش زنده
فرمانده انتظامی استان: طی یک هفته گذشته ۳۱ سارق در شهر یزد بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: کشف سرقت از مطالبات جدی مردم یزد است و پلیس هم ضمن هماهنگی قضایی، در یک هفته گذشته ۳۱ سارق را دستگیر کرد.
وی افزود: سارقان در بازجوییهای انجام شده به ۸۱ فقره انواع سرقتهای اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت و سرقت از معابر اعتراف و روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: بیشترین سرقتهای کشف شده مربوط به سرقت از اماکن نیمه ساز است. شهروندان برای ساخت و ساز حتما از دوربین مداربسته یا نگهبان شبانه روزی استفاده کنند.
وی با اشاره به اجرای مرحله ۲۱ طرح آرامش در شهر تصریح کرد: در این طرح که به مدت چهار روز در سراسر استان به صورت شبانه روزی اجرا شد ۳۹۶ معتاد ولگرد و تابلو و ۱۴۵ خرده فروش موادمخدر دستگیر شدند.
سردار نگهبان یادآور شد: طرحهای پلیس یزد در مقابله با جرایم به خصوص سرقت و موادمخدر به قوت خود باقیست.