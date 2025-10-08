هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص کاهش نسبی دمای و سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: با کاهش دمای کمینه از فردا تا اواسط هفته آینده احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی پیش بینی می‌شود.

معصومه نورزی افزود: این سامانه در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های شهرکرد، فرخ شهر، سامان، بن، کوهرنگ، بروجن، فارسان و کیار (شلمزار) است.

وی به کشاورزان توصیه کرد هر چه زودتر محصولات خود را برداشت کنند.