پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخلاف برخی برداشتها هیچ تصمیمی برای انحلال سازمان امور عشایر ایران گرفته نشده است، تأکید کرد: باید مطالبات به حق عشایر و روستاییان را برآورده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی اداری کشور با گرامیداشت ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر، گفت: عشایر در عرصههای مختلف کشور فعال بوده و نقش مهمی در تولید ملی دارند، با این حال از مظلومترین اقشار کشور هستند و دولتها تاکنون نتوانستهاند به خوبی وظایف خود را در قبال آنان ایفا کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم با تصمیمات مناسب بتوانیم مطالبات به حق عشایر که مرزداران غیوری هستند و همچنین روستاییان را برآورده کنیم. روستاییان و عشایر با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها با مشکلاتی مواجه شدهاند و ما باید وظایف خود را در قبال آنها به خوبی انجام دهیم.
عارف با اشاره به کارآمدی سازمان امور عشایر ایران گفت: این سازمان همواره سازمانی موثر و پویا بوده و مدیران آن پرتوان و موفق عمل کردهاند. با توجه به اهمیت رسیدگی بیشتر به نیازهای عشایر و همچنین تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، دولت در نظر دارد جایگاه این سازمان را ارتقاء دهد تا بتواند با تمرکز بیشتر، امور توسعه روستایی و عشایری را پیگیری کند. برخلاف برخی برداشتها، هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است.
در این جلسه ضمن ادامه بررسی پیشنویس سند ساماندهی نهادهای شورایی، بر ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری کشور و تقویت نقش این سازمان تاکید شد. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود درباره ارتقای سازمان امور عشایر را ارائه دهد تا پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری، نسبت به آن تصمیمگیری شود.
همچنین در این جلسه بررسی پیشنویس سند ساماندهی نهادهای شورایی ادامه یافت و مفادی از این سند از جمله اصلاح عنوان ریاست و جایگاه دبیرخانه نهادهای شورایی و معیارهای ساماندهی شوراها، با هدف یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری تا پایان سال اول برنامه هفتم بررسی شد.