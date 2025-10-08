پخش زنده
معاون عذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی این دانشگاه به شرکتهای دارو و تجهیزات پزشکی و عقب افتادن ۶ ماهه پرداخت مطالبات بیمهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا سیاهی شادباد در نشست هم اندیشی روسای دانشگاههای علوم پزشکی و معاونان و مدیران غذا و داروی شمال غرب کشور در تبریز گفت: وزارتخانه با تامین منابع مالی از جمله اوراق درصدد پرداخت این بدهی است.
وی به فعالیت ۲ هزار و ۴۰۰ واحد غذایی و ۸۰ واحد تجهیزات پزشکی در استان اشاره کرد و گفت: چهار واحد تولید داروی استان از ظرفیتهای بزرگ دارویی کشور به شمار میآیند.
سیاهی داروهای داخلی را هم سطح با تولیدات خارجی دانست و گفت: اثردهی داروهای داخلی بررسی شده و جوابگوی نیاز بیماران است.
وی با اشاره به توان انسانی استان، تفویض اختیار از مرکز در حوزه سلامت را ضروری دانست و گفت: از نظر دارو کمبودی نداریم تنها برخی پزشکان نشانهای خاص را تجویز میکنند و شاید در دسترس نباشد، داروهای کمیاب توسط مراکز معتمد توزیع میشود و با برنامه ریزی لازم درصدد کاهش مشکلات هستیم.
معاون عذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین به قابلیت تاریخی استان آذربایجان شرقی در زمینه پژوهشهای پزشکی از جمله ربع رشیدی اشاره و اظهار کرد: دانشکده داروسازی تبریز پس از تهران دومین دانشکده کشور و در آستانه ۸۰ سالگی است.
مدیرکل دفتر راهبری و پایش امور استانهای سازمان غذا و دارو هم هدف از همایش را ایجاد وحدت رویه برای تامین و تزریق کالاهای سلامت محور عنوان کرد و گفت: این همایش در راستای تفویض اختیار به منظور وحدت رویه برگزار شده است.
وی با اعلام اینکه از شمال غرب کشور به ۷۸ کشور کالاهای سلامت صادر میشود گفت: این منطقه به واسطه ظرفیتهای تولیدی دارویی و صنعتی، مناطق آزاد تجاری و بازارچه مرزی نقش مهمی در تامین نیاز کشور دارد.
عباس مهدیزاده با اشاره به اینکه در برخی بازارچههای مرزی، ورود کالاهای غیرمجاز از طریق کولهبری مشاهده میشود ادامه داد: این مسئله میتواند سلامت مردم را تهدید کند و ما با همکاری نزدیک میان دانشگاههای علوم پزشکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی، درصدد اطمینان بخشی به مردم از نظر اصالت و سلامت کالاهای مصرفی هستیم.
نشست هم اندیشی روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و معاونان و مدیران غذا و داروی شمالغرب (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، مراغه، خوی، سراب، خلخال و مناطق آزاد ارس و ماکو) با هدف هم اندیشی برای بررسی چالشها و فرصتهای مودجود برای رفع نیازهای مردم و شکوفایی قابلیتهای صنعتی در حوزه غذا و دارو در تبریز برگزار شد.