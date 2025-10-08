به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: پس از گذشت چهارسال، ساختمان محیط بانی افوس به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و نیمه کاره رها شده است.

محمود درویشی با اشاره به اینکه تکمیل ساختمان محیط بانی افوس به ۱۰۰ میلیاردریال اعتبار نیاز دارد، افزود: بیشترین وسعت ۴۰ هزارهکتاری منطقه شکارممنوع سه طبله درشهر افوس واقع شده است و ضرورت دارد ساختمان محیط بانی آن سریعتر تکمیل شود.

وی دردیدار با علیزاده مدیرکل محیط زیست استان همچنین افزود: با وجود گذشت حدود ۱۲ سال از استقرارنمایندگی حفاظت ازمحیط زیست شهرستان، همچنان در یک ساختمان استیجاری مستقر است و ضمن تامین زمین ساختمانی مجزا برای ساخت آن ضروری است.