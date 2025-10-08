پخش زنده
فیفا در جام جهانی کمتر از ۲۰ سال در شیلی، از سیستم تازهای بهنام بازبینی ویدئویی فوتبال (FVS) رونمایی کرده؛ روشی سادهتر و ارزانتر از VAR که به مربیان اجازه میدهد در هر بازی ۲ بار تصمیم داور را به چالش بکشند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این سیستم آزمایشی، مربیان با بالابردن کارتهای آبی یا بنفش درخواست بازبینی میکنند. تصاویر، نه از دوربینهای مخصوص VAR بلکه از پخش تلویزیونی رسمی بررسی میشوند.
فیفا اعلام کرد: هدف از اجرای FVS «دموکراتیک کردن فوتبال» است؛ یعنی فراهمکردن امکان استفاده از فناوری داوری برای مسابقاتی که توان مالی زیرساختهای پرهزینۀ VAR را ندارند.
در FVS، داور میتواند تنها در ۴ موقعیت از بازبینی استفاده کند:
۱. تأیید یا رد گل
۲. اعلام یا لغو پنالتی
۳. خطای منجر به کارت قرمز مستقیم
۴. بررسی نمایش اشتباه کارت به بازیکن خطاکار