از این به بعد سرمربی به داور کارت می‌دهد

فیفا در جام جهانی کمتر از ۲۰ سال در شیلی، از سیستم تازه‌ای به‌نام بازبینی ویدئویی فوتبال (FVS) رونمایی کرده؛ روشی ساده‌تر و ارزان‌تر از VAR که به مربیان اجازه می‌دهد در هر بازی ۲ بار تصمیم داور را به چالش بکشند.