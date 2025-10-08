

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام مرکز همکاری‍های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست فوق‌العاده هیئت‌مدیره بین‌المللی شبکه دانشگاهی بریکس، عضویت دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان عضو شبکه در گروه موضوعی مطالعات بریکس به تصویب رسید.

گفتنی است؛ در این جلسه فهرست ۱۷۸ دانشگاه عضو شبکه دانشگاهی بریکس از ۹ کشور عضو شبکه در ۱۱ گروه موضوعی بین‌المللی به تصویب رسید.

هر یک از کشور‌های عضو دارای حداکثر ۲۲ موسسه آموزش عالی عضو در این شبکه می‌باشند که از طریق کمیته هماهنگ‌کننده ملی (NCC) آن کشور به هیئت‌مدیره بین‌المللی (IGB) شبکه دانشگاهی بریکس معرفی می‌شوند.

این موسسات با محدودیت حداکثر دو موسسه از هر کشور در هر یک از گروه‌های موضوعی علوم کامپیوتر و امنیت اطلاعات، مطالعات بریکس، انرژی، اکولوژی و تغییرات آب و هوایی، منابع آب و کنترل آلودگی، اقتصاد، ریاضیات، علوم طبیعی، علوم انسانی واجتماعی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی و علوم سلامت به همکاری‌های علمی خواهند پرداخت.