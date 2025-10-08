پخش زنده
رقابت تیمهای گیلانی در مرحله دوم جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب مرحله دوم رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای ایران دو تیم دیلمان سیاهکل گیلان و شهرداری مریوان از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه تختی لاهیجان به مصاف هم خواهند رفت.
همچنین سپیدرود رشت دیگر نماینده استان در این رقابتها از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس هرمزگان به مصاف فولاد این شهر خواهد رفت.
گفتنی است هنوز هزینه سفر تیم سپیدرود برای اعزام به هرمزگان فراهم نشده است و در صورت عدم حضور در مسابقه فردا این تیم با جریمه سنگین روبهرو خواهد شد.