به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهار چوب مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم دیلمان سیاهکل گیلان و شهرداری مریوان از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه تختی لاهیجان به مصاف هم خواهند رفت.

همچنین سپیدرود رشت دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس هرمزگان به مصاف فولاد این شهر خواهد رفت.

گفتنی است هنوز هزینه سفر تیم سپیدرود برای اعزام به هرمزگان فراهم نشده است و در صورت عدم حضور در مسابقه فردا این تیم با جریمه سنگین رو‌به‌رو خواهد شد.