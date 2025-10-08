پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی، کاغذهایی که در بندر آستاراخان وجود دارد، ترخیص میشود تا مشکل روزنامهها حل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان اظهار کرد: آقای شجریان در سفر هستند و در حال حاضر عزادار هستند که تسلیت میگوییم.
وی افزود: طبیعتا بعد از سفر درباره چگونگی و مکان برگزاری برنامه گفتوگو خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره مشکل کاغذ تصریح کرد: امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفتوگوهایی داشتم. کاغذهایی که در بندر آستاراخان هستند نیز با هماهنگیهای لازم با وزیر راه ترخیص خواهد شد تا مشکل کاغذ روزنامهها حل شود و امیدوارم تا هفته آینده اخبار خوبی در این زمینه اعلام کنیم.