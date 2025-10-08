پخش زنده
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: برای حمایت از تجار خسارت دیده در حادثه آتشسوزی گمرک بندر شهید رجایی و بر اساس فهرست سازمان توسعه تجارت ایران، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای فهرست اعلامی تا پایان سال جاری (۲۹/۱۲/۱۴۰۴) به حالت تعلیق درمی آید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با عنایت به حادثه آتشسوزی گمرک بندر شهید رجایی در تاریخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴ که منجر به بروز خسارت به برخی کالاها گردید اگرچه وفق مقررات جاری رفع تعهد ارزی موضوع ثبت سفارش آنها در چارچوب مفاد بند (۳) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر میباشد، لیکن با عنایت به اعلام مراجع ذیربط مبنی بر زمانبر بودن ارائه تأییدیههای مذکور در بند اخیرالذکر و از سویی پیگیری حوزه ریاست جمهوری (معاون اول محترم رئیسجمهور، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور) در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارت دیده، مقرر گردید بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۶۱۷۴۴۷۷ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای فهرست مذکور تا پایان سال جاری (۲۹/۱۲/۱۴۰۴) به حالت تعلیق درآید؛ بنابراین شبکه بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا در مهلت زمانی یاد شده از معرفی واردکنندگان موضوع فهرست ارسالی به مراجع قضایی ذیربط بابت ایفای تعهد ارزی وارداتی اجتناب کنند.
در همین ارتباط درصورت معرفی قبلی ایشان به مراجع یاد شده و عدم صدور حکم قطعی، درخواست شود تا پایان مهلت یاد شده اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد.
لازم به ذکر است هرگونه تعدیل و تغییر در لیست از سوی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک به اطلاع خواهد رسید.
در انتها خاطرنشان میسازد در زمینه تخصیص و تأمین ارز ثبت سفارشهای خسارت دیده میبایست هماهنگیهای لازم با اداره تخصیص ارز این بانک صورت پذیرد.
بانکها بایستی ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت کنند.