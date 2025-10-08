پخش زنده
سه داور والیبال ایران موفق به گذراندن دوره کاندید بینالمللی آسیا در تایلند شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کلاس کاندید داوری بینالمللی آسیا با تدریس دین ترنر از هفتم تا پانزدهم مهر در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار شد.
جواد مرآتی، هادی تیموری و زهرا رضانژاد از داوران والیبال ایران نیز در این دوره شرکت کردند و موفق به کسب عنوان کاندید بین المللی آسیا شدند.
این داوران باید در رقابتهای بین المللی مورد تایید فدراسیون جهانی قضاوت کنند تا مدرک بین المللی خود را دریافت کنند.