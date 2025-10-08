پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری جشنوارههای شاد هفته ملی کودک در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامههای این هفته با شعار کودکان، حال خوش زندگی شامل جشنوارههای رنگی، نمایشهای همراه با موسیقی، جشنوارههای تفریحی و کارگاههای آموزشی ویژه والدین برگزار میشوند.
جشنواره رنگ و حباب ویژه گروه سنی ۴ تا ۸ سال امروز از ساعت شانزده تا هفده و سی دقیقه در دهکده المپیک، زمین شماره ۳ اسکیت برگزار میشود.
کودکان در این جشنواره با نمایشهای شاد، برپایی مسابقه و بازیهای گروهی لحظاتی پرهیجان را تجربه خواهند کرد.
نمایشهای عروسکی همراه با موسیقی با محوریت آموزش و سرگرمی در دو نوبت، امشب ساعت ۲۰ و سی دقیقه در مجموعه تکبادگیر کیش به روی صحنه میرود.
کارگاه تخصصی چالشهای کودک و نوجوان نسل امروز ویژه والدین با حضور دکتر سعید عزیزی، روانشناس امشب از ساعت ۱۹ در سالن آمفیتئاتر هتل کیش برگزار میشود.
متقاضیان برای شرکت در این کارگاه میتوانند با شماره ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۸۷ تماس بگیرند.
ویژه برنامههای هفته ملی کودک با برنامه اجرای نمایش عروسکی، مسابقه و اهدای جوایز ویژه فردا پنجشنبه ۱۷ مهر از ساعت ۲۰ در اسکله تفریحی کیش برگزار میشود.