وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با وزیر علوم سوئیس، در راستای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، طرفین بر تبیین سازوکارهای موثر در زمینه همکاری‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور تأکید کردند.

وزیر علوم سوئیس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در «مراکز پیشرو» (Leading Houses) در کشور خود، آمادگی سوئیس را برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش تعاملات علمی اعلام کرد.

همچنین مقرر شد با هماهنگی مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، زمینه‌های ارتباط مؤثر و همکاری‌های مشترک فراهم شود.

گفتنی است دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی بلندپایه برای شرکت در اجلاس STS (مجمع علم و فناوری برای جامعه ) به ژاپن سفر کرده است. این اجلاس ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار شد.