نیروگاه خورشیدی سقفی شرکت فرآوری کائولن با ظرفیت ۲ مگاوات و با هزینه ۶۰ میلیارد تومان به وسعت ۲ هکتار در شهرستان مرند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم کشور، ناترازی انرژی است و شرکت‌های زیرمجموعه شستا موظف هستند برای حل این مسئله در سطح ملی و نیز در کارخانه‌های تولیدی خود اقدام کنند و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

محمدرضا سعیدی افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار هلدینگ‌های شستا قرار گرفته و این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است. وی ادامه داد: تا پایان سال جاری ۹ نیروگاه خورشیدی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بهره برداری می‌رسد و کلنگ احداث ۱۴ نیروگاه دیگر نیز به زمین زده خواهد شد.

مدیرعامل شستا با اشاره به اقدامات ساختاری این مجموعه گفت: کمیته انرژی در شستا تشکیل شده است تا این شرکت بتواند سهم مؤثری در رفع ناترازی انرژی کشور داشته باشد.

سعیدی اظهار کرد: شستا یکی از حل‌کننده‌های مسائل کشور برای مردم است و با تولید ۱۶۴۱ محصول متنوع، به عنوان یکی از پیشروان جبهه اقتصادی و صنعتی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

شرکت فرآوری کائولن مرند یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا است که با دارا بودن غنی‌ترین معادن کائولن ۷۰ درصد کائولن ایران را تولید می‌کند.

کائولن یا خاک چینی نام رایج برای محصولات معدنی است که از کائولنیت معدنی یا سیلیکات آلومینیوم تشکیل شده است. بیشترین کاربرد این ترکیب در صنعت روکش است و برای حذف ناخالصی‌ها با آب شستشو داده می‌شود.