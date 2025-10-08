مدیر کل سازمان ثبت احوال فارس گفت: گواهی ولادت در بیمارستان، نامگذاری و صدور شناسنامه نوزاد به صورت کاملا الکترونیکی صادر می شود.

انتخاب نام نوزادان و صدور شناسنامه به صورت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشمی افزود: در ۶ ماه نخست امسال برای ۲۴ هزارو ۵۰۰ نوزاد شناسنامه صادر شده است.

وی افزود: با هماهنگی بعمل آمده با علوم پزشکی هم زمان با تولد نوزاد در بیمارستان محل تولد، گواهی ولادت به صورت الکترونیک از سوی بیمارستان صادر و برای ثبت به این سازمان ارسال می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: در همین ارتباط، یک هم از طریق پیامک تلفن همراه برای ولی نوزاد ارسال می‌شود که از طریق این کد، کار‌های قانونی مربوطه را می‌توان پیگیری کرد.

در گذشته پس از تولد نوزاد والدین باید نخست گواهی ولادت را از بیمارستان اخذ کرده و به سازمان ثبت احوال مراجعه می‌کردند و در ادامه نام را انتخاب و شناسنامه نوزاد را دریافت می‌کردند

هاشمی تصریح کرد: برهمین اساس، برای نامگذاری نوزاد متولد شده نیازی به مراجعه حضوری افراد به سازمان نیست و پدر و مادر نوزاد از طریق سامانه تعاملی نام می‌توانند نسبت به انتخاب نام فرزند و ثبت آن اقدام کنند

وی افزود: پس از تایید نام انتخاب شده در سامانه، مراتب به صورت الکترونیکی در سازمان ثبت، شناسنامه نوزاد نیز از طریق پست به در منزل ارسال می‌شود.