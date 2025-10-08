به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ، در این رقابت‌ها که با حضور ۱۵۰ نفر از بازنشستگان آجا، سپاه، ناجا و ودجا در سه رشته ورزشی تیراندازی، شنا و تنیس روی میز، به مناسبت هفته دفاع مقدس در رشت آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در تیراندازی تفنگ ۱۰ متر معرفت اله موزن و در تیراندازی تپانچه ۱۰ متر محمد حسین ابوالقاسمی از نیروی انتظامی اول شدند، در شنا آزاد تقی قربانزاده از ارتش و در تنیس روی میز ابراهیم پور ابراهیمی از سپاه به مقام قهرمانی رسیدند.