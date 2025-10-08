استفاده از ظرفیت نخبگان با هدف توسعه و پیشرفت بوشهر

استاندار بوشهر با تاکید بر حمایت و پشتیبانی از نخبگان، گفت: استفاده از ظرفیت این قشر برای توسعه و پیشرفت استان ضروری است.