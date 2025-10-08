بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با جمعی از نخبگان استان خواستار استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان شد و افزود: یک عضو بنیاد نخبگان استان بوشهر به عنوان عضو کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان دعوت میشود تا از نظرات مشورتی و تخصصی ایشان استفاده شود.
وی با بیان اینکه مولفهها و عوامل موثر در توسعهیافتگی هر جامعه به منابع آن سرزمین برمیگردد، یادآور شد: بوشهر از لحاظ مواهب طبیعی خدادادی از سرزمینهای کم نظیر در کشور و حتی جهان است که باید نهایت بهرهوری را از این مواهب داشته باشیم.
استاندار بوشهر تصریح کرد: بوشهر از لحاظ منابع انسانی و متخصصان و نخبگان نیز جایگاه خوبی دارد و با برنامهریزی مطلوب میتوانیم از این ظرفیت به نحو شایستهتر بهره ببریم.
وی یادآور شد: استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریاپایه نیز فرصتها و مزیتهای کمنظیری دارد که با اتصال به دانش نوین، میتوانیم میزان تولید و اشتغال این حوزه را به نحو چشمگیری ارتقا دهیم.
زارع اظهار کرد: خوشبختانه دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم معتقد به تمرکززدایی و اعطای اختیار به استانها هستند و این، خود فرصتی مغتنم برای طراحی برنامهها مبتنی بر الگوهای بومی است و در این مسیر لازم است شناخت دقیقی از مشکلات داشته باشیم تا ظرفیتها و توانمندیها را در راستای رفع کاستیها هدایت کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: وظیفه ما مدیران دولتی این است که زمینهسازی فعالیت بیشتر و موثرتر نخبگان را فراهم کنیم.
استاندار بوشهر بیان کرد: راهبرد دولت وفاق ملی، استفاده از همه ظرفیتها بویژه نخبگان با نگاه تقویت سرمایههای بومی استان است و باید با این نگاه، شاخصها را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه مسئولیتپذیری نخبگان استان بوشهر مطلوب است، یادآور شد: باید زمینه ارتباطات بیشتر بین جامعه نخبگانی استان برقرار شود که بدون تردید نقشآفرینی این قشر را در توسعه و پیشرفت استان بیشتر میکند.
زارع با تقدیر از تلاشها و فعالیتهای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان، گفت: این بنیاد در اجرای برنامههای گوناگون در حوزههای آموزش، سلامت، محیط زیست و حمایت از دانشآموزان و دانشجویان برگزیده، موفق بوده که شایسته تقدیر است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد استان در اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی افزود: تکمیل طرحهای نیمهتمام در استان بر اساس اولویتها و تخصیص بهینه منابع است.
در این آیین با اعطای لوح تقدیر، تندیس و جوایزی از برگزیدگان هشتمین دوره امید آفرین، رتبههای برتر کنکور سراسری و مدیر برتر نخبه پروری استان تجلیل شد.