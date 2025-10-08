سامانه ۱۹۷ بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و پلیس، بهصورت ۲۴ ساعته فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سامانه ۱۹۷ بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و پلیس، روزانه میزبان صدها تماس از سوی شهروندانیست که خواهان بیان انتقادات، پیشنهادات و حل اختلافات خود با نیروهای انتظامی هستند.
این سامانه با هدف ارتقای تعامل و اعتماد عمومی، بهصورت ۲۴ ساعته فعال است.
در بازدید میدانی از سامانه ۱۹۷، گفتوگویی با تعدادی از شهروندان انجام شد.
برخی از آنان با خدمات این سامانه آشنایی داشتند و از آن بهره برده بودند، در حالیکه گروهی دیگر از وجود چنین امکانی بیاطلاع بودند.
سرهنگ محسن پارسا رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گفت.
روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تماس با سامانه ۱۹۷ برقرار میشود.
این مرکز بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به نظرات، انتقادات و مشکلات شهروندان در ارتباط با عملکرد پلیس است.
او افزود: بیشتر موارد مطرحشده در این سامانه، در نهایت به صلح و سازش ختم میشود و تنها درصد کمی از آنها به شکایت رسمی منجر میشود.
سرهنگ پارسا نیز در ادامه توضیح داد: تفاوت اصلی سامانه ۱۹۷ با سامانه ۱۱۰ در نوع مأموریت آنهاست در حالیکه ۱۱۰ برای رسیدگی به معضلات اجتماعی و موارد اضطراری طراحی شده سامانه ۱۹۷ بهطور خاص برای بررسی مشکلات مردم با پلیس راهاندازی شده است.
وی تأکید کرد: علاوه بر پاسخگویی تلفنی، امکان مراجعه حضوری به این مرکز نیز وجود دارد و کارشناسان مربوطه آماده رسیدگی به دغدغههای شهروندان است.