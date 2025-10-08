به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه هیئت دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهور در هرباری که جلسه هیئت دولت تشکیل می‌شود بر بهبود معیشت مردم تاکید دارد.

وی با بیان اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار هر هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود،گفت: یکی از اقدامات دولت درباره معیشت مردم، «کالابرگ» است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه تورم، ناشی از مشکل در ساختار اقتصادی است، تصریح کرد: این ساختار‌ها باید به تدریج اصلاح بشود؛ همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص برنامه‌هایی دارند.