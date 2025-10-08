به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوان حکیم‌زاده با اشاره به بخشنامه صادره با دستور وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب حداکثری افراد واجب‌التعلیم و کاهش آمار بازماندگان از تحصیل، گفت: همانند سال‌های گذشته و بر اساس مفاد این بخشنامه، ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی بدون مدارک هویتی باید در اسرع وقت انجام شود تا هیچ کودک واجب‌التعلیمی از مسیر آموزش محروم نماند.

حکیم زاده تأکید کرد: اجرای دقیق این بخشنامه که به استان‌ها ابلاغ شده است، با همکاری مدیران‌کل استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های محلی و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، زمینه حضور و استمرار تحصیل تمامی کودکان را فراهم خواهد کرد.