رئیس کل دادگستری مازندران نقش پزشکی قانونی را در کشف جرم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مهم و تعیین کننده دانست و گفت: پزشکی قانونی بازوی قدرتمند علمی قوه قضاییه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی در همایش فرزندان شاهد سازمان پزشکی قانونی کشور در ساری، با بیان اینکه مازندران ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب نموده است، اظهارداشت: فرزندان و خانواده شهدای گرانقدر، چشم و چراغ این کشور هستند و تکریم خانواده شهدا، وظیفه و تکلیف همه مسئولان است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: شهدا در دوران دفاع مقدس در شرایطی بسیار سخت برای دفاع از این مرز و بوم جنگیدند و با حمایت و پشت گرمی ملت بزرگ ایران، به فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب لبیک گفتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفتد.

پوریانی، ابهت و اقتدار و کسب رتبه‌های برتر علمی ایران در دنیا را مرهون خون شهدای گرانقدر دانست و افزود: شهدا و ایثارگران با دستان خالی و لب‌های تشنه در راه دفاع از کشور جان خود را ایثار کردند و امروز بر همه ما واجب است از این دستاورد‌های گرانقدر صیانت و پاسداری کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت کارکنان پزشکی قانونی را با کمترین امکانات و حجم بالای کار، قابل تحسین دانست و با اشاره به اهمیت و حساسیت کار در پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: پرسنل این سازمان به صورت شبانه روزی و حتی در ایام تعطیل نیز در محل کار حضور می‌یابند و قطعاً نقش آنها در کشف جرم و علت تامه فوت و همچنین کمک به قضات در مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مهم، موثر و تعیین کننده است.

پوریانی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی بازوی قدرتمند علمی قوه قضاییه و پلی مهم بین علم و عدالت است.