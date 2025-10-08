مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برضرورت برگزاری نماز جماعت در مدارس استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برگزاری نماز جماعت در مدارس علاوه بر تقویت پایه‌های دینی دانش‌آموزان، موجب افزایش تمرکز و آرامش روحی آنها شده و روحیه همکاری و احترام متقابل را در بین آنان تقویت می‌کند.

بهمن خدادادی افزود: آموزش و پرورش استان با برنامه‌ریزی‌های منسجم در تلاش است تا نماز جماعت به‌صورت مستمر در مدارس روستایی و شهری برگزار شود.